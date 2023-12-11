نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار توافد كبار السن إلى لجان الاقتراع بمدرسة الوراق الثانوية بنات بمحافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتبقى أقل من ساعة على غلق التصويت داخل لجان الاقتراع، بمختلف المدارس على مستوي محافظات جمهورية مصر العربية، حيث تغلق لجان الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتبدأ في استقبال الناخبين في الساعة التاسعة صباحًا بشكل يوميًا في أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

ومع اقتراب اللجان على الإغلاق، يستمر توافد كبار السن على لجان الاقتراع، وهم يحملون أعلام مصر، ويعد مشهد مشاركة كبار السن من أبرز المشاهد في عملية الانتخابات الرئاسية 2024، حيث حرصوا على المشاركة منذ أول يوم.

بدأت الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة ثلاث أيام متتالية، بحيث تنتهي في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2023، تبدأ عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 والرموز الانتخابية

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز "النجمة".

المرشح الرئاسي فريد زهران، رمز "الشمس".

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رمز "النخلة".

المرشح الرئاسي حازم عمر، رمز "السلم".

كيف تتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

تتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، عن طريق حضور الناخب إلى اللجنة الفرعية بمركز الإقتراع التابع له، خلال أي يوم من الثلاث أيام المحددة للتصويت، ويجب أن يكون إسم الناخب مقيدًا في اللجنة الانتخابية التي سيدلى فيها بصوته.

يقدم الناخب إثبات شخصية بما يعني تقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ثم يثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين، ومن بعدها يستلم الناخب بطاقة اقتراع تحمل ختم اللجنة أو توقيع رئيسها، ويختار الناخب شخص واحد من المرشحين الرئاسين الأربعة.

طريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي،الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات، باستخدام الرقم القومى للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.