نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنسانية وأمان.. تعاون رجال الشرطة لتسهيل مشاركة المسنين في انتخابات الرئاسة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال المواطنون يتوافدون على اللجان الانتخابية للمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حيث شهدت مدرسة الشهيد الرائد عبدالرحمن الصيرفي بمحافظة الجيزة في المساء الثاني من العملية الانتخابية توافدًا كبيرًا من المسنين، وتم تقديم كافة المساعدات الإنسانية من قبل ضباط ورجال الشرطة لتسهيل عملية التصويت لهؤلاء المسنين، حيث تمكنوا من التصويت بسهولة ويسر دون مواجهة أي عقبات.

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024

انطلقت انتخابات الرئاسة المصرية أمس الأحد الموافق 10 ديسمبر ومن المقرر أن تستمر حتى غدا الثلاثاء الموافق 12 من ذات الشهر، على أن يتم الإعلان عن النتيجة في يوم 18 من الشهر ذاته وذلك مع ضرورة نجاح أحد المرشحين حتى لا تعاد الانتخابات مرة أخرى في يناير المقبل.

وكانت وزارة التعليم المصرية قد قامت بتجهيز 8563 مدرسة في جميع محافظات الجمهورية، حيث يحق لنحو 65 مليون مواطن التصويت.

وتولى مهمة الإشراف على الانتخابات 15 ألف قاضٍ من مختلف الهيئات القضائية، وتتم المراقبة بمشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج في 18 ديسمبر إذا تم حسم الانتخابات في الجولة الأولى، بعد أن بدأ الصمت الانتخابي في 8 ديسمبر للمرشحين الأربعة، وهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.