نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انتهاء اليوم الثاني.. إقبال متوسط على لجان الاقتراع بدار السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المواطنون على الإدلاء بأصواتهم قبل دقائق من غلق لجان الاقتراع في اليوم الثاني على التوالي من الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت لجان الانتخابات إقبال كثيف من قبل المواطنين خلال الساعات الأولى من فتح صناديق الإقتراع، وسط حضور أمني مكثف لتأمين الانتخابات.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

IMG-20231211-WA0524