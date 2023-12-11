نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق لجان الاقتراع بمدرسة العميد محمد فوزي مدبولي بمحافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت لجان الاقتراع الآن أبوابها، أمام الناخبين، وذلك بعد إنتهاء الوقت الرسمي للتصويت، حيث تبدأ عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، على مدار ثلاث أيام متتالية وهما أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

وشهدت مدرسة العميد محمد فوزي مدبولي، النيل سابقًا، توافد عدد كبير من الناخبين منذ الصباح الباكر، حيث حرص جميع الفئات من الشباب وكبار السن، على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ويعد غدًا الثلاثاء، هو آخر أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية بمختلف اللجان في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتستمر متابعة موقع دوت الخليج لمشاهد الانتخابات بتغطية حصريًا غدًا.

الانتخابات الرئاسية 2024

بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية