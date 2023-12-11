نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عام حزب مستقبل وطن يتابع سير العملية الانتخابية بدار السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع أمين عام حزب مستقبل وطن علي عبدالونيس، سير العملية الانتخابية في مجمع مدارس دار السلام بمحافظة القاهرة، وذلك قبل دقائق من غلق لجان الاقتراع في اليوم الثاني على التوالي من الانتخابات الرئاسية 2024.

ومر علي عبدالونيس، بعدد من المدارس أبرزها أحمد زويل، والسلام الإعدادية والفارق ٢، ثم التقط صور تذكارية مع الناخبين.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.



أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية