القومى للمرأة يكشف عن جهود المتابعين لرصد مشاركة المرأة منذ انطلاق الانتخابات

أحمد جودة - القاهرة - بمشاركة 2000 متابع ميداني..

أصدر المجلس القومى للمرأة، تقرير غرفة العمليات المركزية للمتابعة الميدانية، للكشف جهود المتابعين الميدانيين للمجلس لمتابعة مشاركة المرأة بالانتخابات الرئاسية 2024، منذ انطلاق الانتخابات الرئاسية وحتى الآن.

حيث بلغ إجمالي عدد القرى التى وصل لها المتابعين الميدانيين ٥٤٢٨ قرية على مستوى كافة المحافظات بإجمالي عدد اللجان ١٢١٥١ لجنة.

وشارك فى عمليات المتابعة الميدانية لرصد مشاركة المرأة فى الانتخابات الرئاسية بمختلف المحافظات حوالى 2000 متابع ميدانى على مستوى محافظات الجمهورية.



وأشارت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، إلى أن المجلس أطلق مرحلة جديدة من حملة طرق الأبواب "بلدي أمانة" سبقت الانتخابات الرئاسية في الداخل، لحث السيدات على المشاركة والإدلاء بأصواتهن، موضحة أن المجلس يتابع ميدانيا الانتخابات، من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى ما يقرب من 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية.

كما أشارت إلى وجود غرفة عمليات مركزية للمتابعة الميدانية بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة على تواصل بصورة مباشرة مع غرف العمليات المركزية بكل من (الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التنمية المحلية ) للإخطار بأي معوقات يرصدها المتابعين على مدار أيام الانتخابات.