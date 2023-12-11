نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفي عبده تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت منذ قليل الفنانة فيفي عبده بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية وذلك بمدرسة الأوقاف الثانوية بنات بالمهندسين، ورصدت عدسة دوت الخليج توافد أعداد كبيرة من الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية 2023.

فيفي عبده

فيفي عبده

و ذلك بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر.

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.