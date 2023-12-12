نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن: نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية مفاجأة وتعبر عن وعي الشعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد محمد فاروق، المؤسس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، بحجم المشاركة الواسعة من المصريين في الانتخابات الرئاسية خلال يومي التصويت، مشيرا إلى أن الحضور أمام اللجان أعطى درس للجميع أن الشعب واعي ويعلم أهمية هذا الاستحقاق في هذه الظروف الصعبة، وكان مفاجأة مبهرة ولكنها معتادة من أبناء مصر الشرفاء.

وأضاف المنسق العام لحملة مواطن، في تصريحات صحفية، أن نسبة المشاركة التي تخطت ٤٥% كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت كاشفة عن مدى تفهم الناخبين وإحساسهم بالمسؤولية والمشاركة في صنع القرار وبناء المستقبل، والوقوف بكل قوة ضد أي معوقات تحاول هد وطننا الغالي، والاصطفاف صفا واحدا خلف الدولة المصرية وقياداتها ومؤسساتها، ومنع اي فرقة يعمل عليها أهل الشر في الداخل والخارج.

وأوضح محمد فاروق، أن مشاركات المرأة وكبار السن وذوي الهمم خلال يومي التصويت مظهر معتاد نراه في كل استحقاق ودائما يتحملون المشقة والعناء من أجل الوطن، وفي اليوم الثاني كانت مشاركة الشباب واسعة في كافة اللجان بمحافظات الجمهورية، ليكونوا جزء من العرس الديمقراطي لأنهم هم الحاضر والمستقبل والجزء الأكبر في صناعة وبناء الجمهورية الجديدة التي رسمت خلال السنوات الماضية، ونأمل أن تتحق وتستمر مسيرة البناء والتنمية.