نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي أنغام أم كلثوم.. وزير الأوقاف يشيد بالتصويت في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر وزير الأوقاف أ.د محمد مختار جمعة عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فيديو مجمع أثناء التصويت فى الانتخابات الرئاسية هو وكافة قيادات الوزارة وواعظات الوزارة على أنغام أغنية كوكب الشرق “أم كلثوم" وقف الخلق.

الجدير بالذكر أنه قد بدأت يوم الأحد الموافق 10/12، أول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتُجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهي الأحد، والاثنين، والثلاثاء، الموافقة 10 و11 و12 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.