نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توافد الناخبين على الانتخابات الرئاسية 2024 بالمرج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرار توافد المواطنين الناخبين بعدد ملحوظ أمام لجان مدرسة الثانوية بنات بحي منطقة المرج القديمة في محافظة القاهرة، لليوم الثالث على التوالي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وكانت شهدت مدرسة الثانوية بنات بالمرج إقبال شديد في اليومين الأول والثاني، خلال فترة الانتخابات الرئاسية الجارية واستمرار التوافد حتى نهاية اللجنة.

حيث تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

كانت جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

يذكر أن كان بدء الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجهوري حازم عمر.