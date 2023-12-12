نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال المواطنين على مدارس المقاطفية والعامرية بعد فتح اللجان أمام الناخبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد فتح لجان الاقتراع أمام الناخبين، بدأ المواطنون في الإقبال على مدارس المقاطفية والعامرية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وتقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

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