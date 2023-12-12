نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.. الناخبين يواصلون الاحتشاد أمام لجان الاقتراع لليوم الثالث على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل المواطنين الاحتشاد أمام لجان الاقتراع، في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، حيث فتحت لجان الاقتراع أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وشهدت لجان الاقتراع، إقبال كثيف من قبل المواطنين خلال اليوم الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين الانتخابات.

حيث تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

كانت جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

يذكر أن كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجهوري حازم عمر.