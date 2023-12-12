نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كبار السن يشاركون في انتخابات الرئاسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت عدسة بوابة دوت الخليج الإلكترونية توافد أعداد كبيرة من الناخبين علي لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية 2023.

ورصدت أيضًا حرص كبار السن على المشاركة في انتخابات الرئاسة بمدرسة السنطة الثانوية المشتركة بالغربية في ثالث وآخر يوم في الانتخاب.

و ذلك بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر.

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدء الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.