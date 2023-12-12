توافد الناخبين على لجان الهرم للإدلاء بأصواتهم ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 10:33 صباحاً - فتحت اللجان الفرعية بشارع الهرم، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبمجرد فتح أبواب اللجان بدأ الناخبين فى التوافد استعدادًا للدخول والإدلاء بأصواتهم.

وحرص القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح على التأكد من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.