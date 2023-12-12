اليوم الأخير للانتخابات .. "التجمع" يوجه أماناته بتكثيف الجهود فى آخر أيام التصويت

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 10:33 صباحاً - أرسل الأمين العام لحزب التجمع محمد سعيد، في الساعات الأولي من صباح اليوم، توجيه عاجل إلي كل أمناء الحزب بالمحافظات، ثمن فيه جهود اتحادي الشباب والنساء وقيادات وأعضاء الحزب بكافة المواقع الحزبية علي جهودهم خلال الأيام الماضية، وخاصة ما قاموا به خلال اليومين الأول والثاني من عمليات رصد ومشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد " سعيد " في رسالته للمحافظات، طبقا للبيان الصادر عن الحزب بضرورة إدماج كافة العناصر الحزبية في كل المواقع إلي فرق العمل الجماهيري في الانتخابات الرئاسية خلال اليوم باعتباره الأخير في أيام التصويت .

وجاء هذا التوجيه في صباح اليوم الثالث والأخير من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن حزب التجمع قد أصدر مساء أمس بيان أكد فيه علي أن الإقبال الهائل علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية يعكس وعي الشعب المصري بأهمية الدفاع عن الوطن .

يذكر أن حزب التجمع يتابع الانتخابات الرئاسية من خلال غرفة عمليات الحزب والتي بدأت منذ اليوم الأول للتصويت، ومستمرة في رصد الحالة التصويتية حتى الانتهاء من عملية الاقتراع .

بدأ المصريون أول أمس الاحد التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، ويستمر التصويت حتى غداً الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث شهدت مراكز الاقتراع في القاهرة والمحافظات اقبال كبير من المواطنيين، الذين حرصوا على المشاركة في التصويت.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، فيما يتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.

ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وشكلت الهيئة غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين في الداخل بأصواتهم بالمراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، على غرار غرفة علميات الهيئة بانتخابات الخارج برئاسة أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.

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