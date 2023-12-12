نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالعكاز.. مسنة مصرية: مش هنزل انتخابات 2030 عشان هيكون حبيبي مش موجود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلت مسنة مصرية، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة سعيد حمدي سعيد في مصر الجديدة.

وأكدت السيدة المصرية، على أنها لم تشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي من المقرر أن تعقد 2030، قائلة: "مش هنزل عشان حبيبي هيكون مشي".

كان قد أكد أمس، المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، على انتظام العمل في اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وإعادة فتح لجان الاقتراع في موعدها المحدد الرابعة عصرًا بعدما يتم غلقها ساعة للراحة، موضحا أن 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة.

وبلغ عدد المرشحين في انتخابات الرئاسة 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

كانت قد أعدت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية خصصت للجان ومقار للانتخابات.

يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما تخضع الانتخابات لإشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية.

وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى، أما في حالة وجود جولة إعادة تجرى الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل فيما سيتم إعلان النتائج 16 يناير 2024.

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