حملة حازم عمر: فوجئنا بالمشاركة الكبيرة للشباب فى طوابير الناخبين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 02:28 مساءً - واصلت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، في اليوم الثالث لعملية التصويت للانتخابات الرئاسية 2024، تنظيم جولات ميدانية ب4 محافظات وذلك بالقليوبية، المنوفية، الغربية، والبحيرة.

وقال الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: فوجئنا بنسب مشاركة الشباب في طوابير الناخبين، مشيرا إلي أن غرفة العمليات التي شكلتها الحملة، ضمت غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات بـ 26 محافظة وفرق عمل و مناديب بجميع المراكز والاقسام و القرى والنجوع.

وأوضح أن غرفة العمليات المركزية من 50 شابا وبالمحافظات تتكون من عدد لا يقل عن 25، لافتا إلى أنه سيكون العمل على مدار الساعة، لافتا إلى إلى أنه سيستمر التواصل من المركزية إلى الوحدات الحزبية لرصد ادق تفاصيل العملية الانتخابية.