نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. “ثقافية الصحفيين” تناقش كتاب "القضاء العرفى وشيوخ العرب ما لهم وما عليهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب القضاء العرفى، وشيوخ العرب ما لهم وما عليهم، للكاتب الصحفى مختار معتمد، يشارك فى المناقشة عدد من الزملاء وإعلاميين ومشايخ عرب وقضاة عرفيين.

ويدير الندوة الكاتب الصحفى مجاهد خلف رئيس تحرير الجمهورية أون لاين السابق، وذلك يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023م الساعة السادسة مساءً، فى قاعة طه حسين بالدور الرابع.