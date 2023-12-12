نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناخبة بعد الإدلاء بصوتها بالانتخابات الرئاسية 2024: السيسي هو اللي هينقذنا (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت ناخبة بمدرسة حدائق المعادي القومية، بمحافظة القاهرة إنها لم تتعرض لأي معوقات خلال الإدلاء بصواتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت في تصريحات خاصة إلى دوت الخليج: "خلي بالكم من بلدكم، الرئيس السيسي هو اللي هينقذ بلدنا زي ما أنقذها قبل كده".

وتعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

وجهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.