نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العاملون بالهيئة العربية للتصنيع يحتشدون بطوابير لجان الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في رسالة للعالم أجمع بما تعيشه مصر من أمن واستقرار وتفاءل لمستقبل مشرق تستكمل من خلالها مصر طريقها نحو التنمية وفقا لأهداف الجمهورية الجديدة، حرص العاملون بجميع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، علي المشاركة المتميزة في العملية الإنتخابية والإحتفال بالعرس الإنتخابي الديمقراطي منذ اليوم الأول للإنتخابات الرئاسية وعلى مدار أيام الانتخابات، من خلال الإدلاء بأصواتهم في مختلف اللجان الانتخابية وتنظيم مسيرات حاشدة تتضمن ترديد الأغاني الوطنية، ورفع الأعلام المصرية، معبرين عن شعورهم بالمسئولية الوطنية تجاه بلدهم.

تأتي هذه المشاركة المتميزة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع،التي أصدرها في وقت سابق لجميع رؤساء مجالس إدارات مصانع وشركات الهيئة (14 مصنعا وشركة )، لإعداد مخطط واضح لتيسير توجه العاملين والعاملات بالهيئة إلى المقار الإنتخابية الخاصة بهم،وتوفير وسائل الإنتقال المناسبة، للمشاركة في هذا العرس الإنتخابي، واحتفالا بإستكمال مسيرة التنمية والإنجازات التي تشهدها مصر.