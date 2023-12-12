نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كبار السن" يواصلون التألق في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل كبار السن حضورهم في لجان الإقتراع بالمعادي، قبل دقائق من غلق اللجان لبدء الاستراحة المقررة في تمام الساعه الثالثة عصرًا حتى الرابعة عصرًا.

وشهدت مدرسة حدائق المعادي القومية بمحافظة القاهرة، إقبال كثيف من المواطنين على لجان الإقتراع في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024.

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

8888

55555