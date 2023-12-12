نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «بأعلام مصر وهتافات تحيا مصر».. رئيس الطائفة الإنجيلية بالمرج يدلي بصوته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد رئيس الطائفة الإنجيلية في منطقة المرج القديمة بمحافظة القاهرة، داخل مدرسة المرج الثانوية بنات بجوار قسم أول المرج، رفقه مجموعة من القساوسة ليدلي جميعهم بأصواتهم داخل إحدى لجان الاقتراع الفرعية بالمدرسة.

وأدلى رئيس الطائفة والمجموعة من القساوسة بصوتهم داخل إحدى اللجان داخل المدرسة، ثم ظهروا رافعين علم مصر مرددين جميعًا تحيا مصر بأعلى الأصوات.

حيث تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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