نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الصحفيين في ذكرى استشهاد الحسيني أبو ضيف تسرد لقطات من حياته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت نقابة الصحفيين، الذكرى الـ11 لاستشهاد الزميل الصحفي بجريدة “دوت الخليج”، الحسيني أبو ضيف؛ حيث أصدرت النقابة بيانًا أكدت فيه أن اليوم تمر الذكرى السنوية الحادية عشرة لاستشهاد الشهيد البطل الحسيني أبو ضيف، الذي اغتيل فى أحداث الاتحادية فجر يوم 6 ديسمبر 2012م، أثناء تصويره الأحداث والاشتباكات، التي اندلعت فى محيط قصر الاتحادية بكاميرته الخاصة قبل استشهاده بنحو خمسة أشهر.

وسردت النقابة في بيانها، لقطات من حياة الشهيد الراحل “أبو ضيف”.

أرقام فى حياة الشهيد: