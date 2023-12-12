نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الصحفيين في ذكرى استشهاد الحسيني أبو ضيف تسرد لقطات من حياته في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أحيت نقابة الصحفيين، الذكرى الـ11 لاستشهاد الزميل الصحفي بجريدة “دوت الخليج”، الحسيني أبو ضيف؛ حيث أصدرت النقابة بيانًا أكدت فيه أن اليوم تمر الذكرى السنوية الحادية عشرة لاستشهاد الشهيد البطل الحسيني أبو ضيف، الذي اغتيل فى أحداث الاتحادية فجر يوم 6 ديسمبر 2012م، أثناء تصويره الأحداث والاشتباكات، التي اندلعت فى محيط قصر الاتحادية بكاميرته الخاصة قبل استشهاده بنحو خمسة أشهر.
وسردت النقابة في بيانها، لقطات من حياة الشهيد الراحل “أبو ضيف”.
أرقام فى حياة الشهيد:
- ولد الحسينى أبو ضيف فى 16 أبريل 1980م، بمركز طما فى محافظة سوهاج بصعيد مصر.
- التحق بكلية التربية عام 1997م، وتخرج عام 2001م، والتحق بعد ذلك بكلية الحقوق جامعة أسيوط عام 2004م، وتخرج فيها عام 2008م، وأقام دعوى قضائية خلال دراسته الجامعية أمام مجلس الدولة؛ مطالبًا عبرها بمجانية الرسوم الجامعية بعدما اكتشف ارتفاعها على نحو يصعب معظم الطلاب تسديدها، وهى القضية التى استفاد بحكمها طلاب الجامعة عقب استشهاده.
- أصيب الشهيد "الحسيني" بطلقة فجر يوم 6 ديسمبر 2012م، ونقل لمستشفى الزهراء التخصصى قبل نقله لمستشفى القصر العينى، وأعلن استشهاده بعد وضعه ستة أيام كاملة على أجهزة التنفس الصناعى، وبالأحرى الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم 12-12-2012م.
- عمل الشهيد الحسينى لنحو أربع سنوات فى جريدة "دوت الخليج" تخصص خلالها فى كشف قضايا الفساد عبر صفحات الجريدة، وكان صحفيًا استقصائيًا بامتياز.