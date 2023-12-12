الهيئة العامة للطرق والكباري تصدر بيان اعلامي بشأن حالة الطرق بمناطق السيول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 03:31 مساءً - اعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها اليوم انه بالمتابعة لتأثير السيول على الطرق بمحافظة البحر الاحمر فقد تم رصد الاتي:-

1. طريق (مرسى علم/ إدفو ) بمعاينة الطريق تبين وجود قطع على جانب الأسفلت فى عدة أماكن عرضه داخل الأسفلت يتراوح بين (١.٥ م - ٤م) كما تم رصد وجود نحر بالطبانات الترابية وإطماءات بالطريق.

وعلى الفور تم توجيه فرق العمل المختصة للقيام بالإجراءات اللازمة والمتبعه في هذه الحالات وجاري حاليا العمل فى إستكمال الأسفلت بعدد ٦ مواقع ( كم 3.5 - كم8 - كم 10 - كم 23 - كم 32 - كم 75 ) من مرسى علم وتم غلق الطريق بالتنسيق مع المرور ومحافظة البحر الاحمر لحين الإنتهاء من الأعمال وجاري العمل بالطريق.

2. وفيما يخص طريق (مرسى علم/ برانيس ) الطريق مفتوح للمرور منذ أمس وجارى أعمال إزالة الإطماءات بالطريق وإستكمال الطبانات .