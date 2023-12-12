نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طوابير لا تنتهي.. حضور كثيف من المواطنين قبل دقائق من بدء فترة الاستراحة بالمعادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توافد عدد كبير من المواطنين، على مدرسة حدائق المعادي القومية بمحافظة القاهرة، قبل دقائق من غلق لجان الاقتراع في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، لبدء فترت الاستراحة.

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

وجهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.