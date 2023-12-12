نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ الجيزة يقوم بزيارة مدرسة خالد بن الوليد بإمبابة (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم حضور محافظ الجيزة في مدرسة خالد بن الوليد بإمبابة اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى مدرستي الاتحاد والمنيرة، وذلك لمراقبة سير العملية الانتخابية المقررة في عام 2024، حيث قام بفحص وتقييم الإجراءات الأمنية والتنظيمية لضمان سلامة العملية الديمقراطية.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

تم إجراء التصويت في الخارج في الأول من ديسمبر، وستستمر عملية التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، متوقعين الإعلان عن النتائج في 18 ديسمبر، ويجب على أحد المرشحين الحصول على الأغلبية المطلقة لتجنب جولة إعادة في يناير.

وتجري الآن انتخابات الرئاسة لعام 2024 في مصر بإشراف قضائي شامل، مشاركة 15 ألف قاضٍ في 8563 مدرسة، مراكز اقتراع مجهزة باللجان والمقرات الضرورية، ويمكن لنحو 65 مليون مصري التصويت من بين إجمالي عدد السكان البالغ 104 مليون نسمة، وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويشمل الأفراد الممنوعون من التصويت الذين يعانون من أمراض عقلية والمدانين بجرائم مثل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين بعقوبات سالبة للحرية، حيث يُعتبرون غير مؤهلين للمشاركة في عملية التصويت.

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