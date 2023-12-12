نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. اصطفاف أمام المدارس لفتح اللجان خلال الانتخابات الرئاسية 2024 بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أمام مدرسة العروبة الابتدائية بالجيزة، يجتمع المواطنون في صفوف الانتظار، يترقبون بفارغ الصبر فتح اللجان الانتخابية بعد استراحة تمتد من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 4.

ويستعد هؤلاء المواطنون بحماس للمشاركة في العملية الانتخابية لعام 2024، حيث يطمحون إلى أداء حقوقهم الديمقراطية من خلال التصويت، ويعكس ذلك التفاعل المدني الفعال والمشاركة الواعية في تشكيل مستقبل بلادهم.

موعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024

تم إجراء التصويت في الخارج في الأول من ديسمبر، وسيتواصل داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج في 18 ديسمبر، حيث يحتاج أحد المرشحين إلى الحصول على الأغلبية المطلقة لتجنب جولة إعادة في يناير.

وتجري انتخابات الرئاسة لعام 2024 في مصر بإشراف قضائي شامل، ويشارك 15 ألف قاضٍ في 8563 مدرسة مجهزة لتكون مراكز اقتراع، ويمكن لنحو 65 مليون مصري التصويت، وهم فوق سن 18، من بين إجمالي عدد السكان البالغ 104 مليون نسمة، وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتم استثناء الذين يعانون من أمراض عقلية والمدانين بجرائم مثل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية من التصويت، بالإضافة إلى المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، حيث يعتبرون غير مؤهلين للمشاركة في عملية التصويت.