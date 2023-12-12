نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر قضائي: إقبال غير مسبوق من الناخبين والشعب يعي ضرورة المشاركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر قضائي بأحد اللجان بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، إن نسبة الأقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية، غير مسبوقة، وهو ما يعكس الوعي بضرورة المشاركة في اختيار رئيس مصر القادم.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة إلى "دوت الخليج"، أن الأقبال يشهد كثافة كبيرة ولا سيما من فئة كبار السن.

مشددًا على أن العملية العملية الانتخابية، تسير بانتظام، وأن اللجنة استقبلت أكثر من 500ناخبًا منذ صباح اليوم.