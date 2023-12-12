اللواء رفعت قمصان: المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية رسالة من المواطنين بأن مصر قوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 04:30 مساءً - قال اللواء رفعت قمصان، المستشار السابق لرئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن الإقبال الكبير الذي تشهده انتخابات الرئاسة، هي تأكيد على الوعي الوطني بخطورة المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.

وشدد قمصان، في تصريحات لـ «صوت الأمة»، على أن المصريين عندما استشعروا الخطر احتشدوا خلف الدولة، مثلما حدث في 30 يونيو 2013 عندما حاول تنظيم الإخوان الإرهابي اختطاف مصر وإغراقها في أزمات، كان المصريون هم خط الدفاع الأول عن الدولة وخرجوا بالملايين في الشوارع تتقدمهم المرأة المصرية لتفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة لمكافحة الإرهاب، موضحاً أن تصويت المصريين يمثل تفويضا جديدا للقيادة القادرة على إدارة البلاد وحماية الأمن القومي، ورد المخطط العالمي لتهجير الفلسطينيين قسراً.

وأكد اللواء رفعت قمصان، أن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية يشهدها العالم بالصوت والصورة من أمام اللجان الانتخابية بمحافظات مصر بضمان الهيئة الوطنية للانتخابات التي تمارس عملها بحياديتها وشفافيتها ونزاهتها المعتادة، ورغم الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم والتي أثرت على الداخل المصري، إلا أن إصرار المصريين على القيام بدورهم تجاه الوطن، جعل الجميع يتكاتفون لتوجيه رسالة قوية مفادها أن مصر قوية ولن تسقط في فخ مخططات الغرب.