نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يستقبل مساعد وزيرة خارجية أستراليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 05:27 مساءً - استقبل السفير/ حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، السيد/ تيم واتس ، مساعد وزيرة خارجية استراليا، والوفد المرافق له يوم ١٢ ديسمبر الجاري بالقاهرة.

استعرض نائب الوزير مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية المتدهورة فى قطاع غزة، والجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام للمدنيين من أبناء القطاع.

وقد أكد نائب الوزير خلال اللقاء علي أهمية العمل المشترك مع كافة أطراف المجتمع الدولى لإحياء مسار التسوية السلمية لتحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يتطلب احترام مقررات الشرعية الدولية، والالتزام بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تناول اللقاء آخر تطورات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين والتنسيق المشترك فى المحافل الإقليمية والدولية.