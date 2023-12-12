ضبط 5 كيلو من مخدر "الحشيش الإصطناعى" بحوزة عاطل بمطروح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 05:28 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته 5 أكياس لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وزنت 5 كيلو جرام.

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,000,000 جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.