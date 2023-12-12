عروسان يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية 2024 بشمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 06:36 مساءً - شهدت لجنة مدرسة الشهداء الإعدادية بقسم رمانه فى شمال سيناء، قيام عريس وعروسته بالإدلاء بصوتيهما فى انتخابات الرئاسة ليلة زفافهما. وقام العريس نبيل سليمان باصطحاب عروسه ريم سلامة لمقر اللجنة والمشاركة فى الانتخابات. ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم. وتضم محافظة شمال سيناء، 6 مراكز انتخابية و11 دائرة انتخابية، و40 مقرا، بعدد أصوات انتخابية 299 ألفا و32 صوتا. قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم توفير مولدات احتياطية للكهرباء لتشغيلها فى حالة الطوارئ، ونظافة وإنارة محيط اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات إسعاف فى محيط اللجان ونقاط طبية، وتوفير مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إلى جانب توفير مقاعد متحركة أمام اللجان لذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى.

العروسان العروسان

وبدأ المصريون أول أمس الأحد التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، ويستمر التصويت حتى غداً الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث شهدت مراكز الاقتراع في القاهرة والمحافظات اقبال كبير من المواطنيين، الذين حرصوا على المشاركة في التصويت.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، فيما يتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.

ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وشكلت الهيئة غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين في الداخل بأصواتهم بالمراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، على غرار غرفة علميات الهيئة بانتخابات الخارج برئاسة أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.