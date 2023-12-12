"المرأة السيناوية" تتصدر المشهد في الانتخابات الرئاسية بشمال سيناء (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 07:46 مساءً - شهدت الانتخابات الرئاسية حضورا مميزا ولافتا للمرأة السيناوية التي حرصت على الخروج إلى لجان الانتخابات والإدلاء بصوتها في صناديق الاقتراع لليوم التالي من الانتخابات بمختلف لجان محافظة شمال سيناء.

وقالت كريمة سليطين مسؤولة أمانة المرأة بحزب حماة الوطن، ويقيم بئر العبد في شمال سيناء، إن المرأة السيناوية بكافة المدن والقرى والتجمعات السكنية سجلت حضورا تاريخياً، وتصدرت من خلاله المشهد الانتخابي فى اليوم الأول والثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

واكدت فؤادة سماحة مدير إحدى الجمعيات الأهلية ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء، أن المرأة السيناوية حرصت على التواجد مع الساعات الأولى لفتح اللجان حرصا منها على المشاركة فى الانتخابات والوقوف بجوار وطنها في هذا العرس الوطني الهام ودعما لمسيرة الاستقرار والتعمير والبناء والأمن والأمان على أرض مصر وسيناء بصفة خاصة.

وتضم شمال سيناء لجنه عامه بها 11 دائرة انتخابيه موزعين على 40 مقر انتخابي بعدد 53 لجنه انتخابيه تضم 7 لجان وافدين، مشيرًا الي أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.

وبدأ المصريون اول أمس الاحد التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، ويستمر التصويت حتى غداً الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث شهدت مراكز الاقتراع في القاهرة والمحافظات اقبال كبير من المواطنيين، الذين حرصوا على المشاركة في التصويت.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، فيما يتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.

ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وشكلت الهيئة غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين في الداخل بأصواتهم بالمراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، على غرار غرفة علميات الهيئة بانتخابات الخارج برئاسة أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.