نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لافتة إنسانية"..رجال الأمن يوفرون كرسي متحرك لنقل كبار السن داخل إحدى مدارس الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لافتة إنسانية رائعة، يحرص رجال الأمن من وزارة الداخلية المصرية، على معاونة كبار السن من الرجال والنساء، في الوصول إلى لجان الاقتراع داخل المدارس التي يدلون بأصواتهم فيها، بل ويقومون باصطحاب كبار السن على كراسي متحركة من أجل التيسير عليهم.

وتواجد في مدرسة الشهيد العميد على أحمد فهمي "الجيزة الثانوية بنات" سابقًا، كرسي متحرك، ينقل عليها كبار السن من بوابة المدرسة إلى لجان الاقتراع، ويعاونهم رجال الأمن وشباب الأحزاب في مواقف إنسانية مبهجة تخطف أنظار الناخبين.

موعد بدءًا ونهاية الانتخابات الرئاسية 2024 والمرشحين

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.