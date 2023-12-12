نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحد القضاء يترك لجنته من أجل النزول إلى سيدة مسنة في أحد مدارس الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترك أحد القضاء لجنته التي يتولى مهام الإشراف عليها في الانتخابات الرئاسية 2024، من أجل النزول إلى سيدة مسنة تجلس على كرسي متحرك، وفي لفتة إنسانية حرص على النزول إليها داخل ساحة مدرسة الشهيد العميد على أحمد فهمي "الجيزة الثانوية بنات" سابقًا.

ونزل القاضي إلى تلك السيدة، التي لم يمنعها مرضها من المشاركة بإدلاء صوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وعاونه أحد الأفراد وسلم تلك السيدة بطاقة الإقتراع، وأدلت بصوتها ثم أخذ القاضي البطاقة وذهب إلى اللجنة لوضعها في صندوق الإقتراع.

وانفرد موقع دوت الخليج الالكتروني، بتصوير تلك المشهد، والذي جمع بين أحد القضاء وبين السيدة المسنة، ولم تكن هذه اللافتة الأولى من قبل القضاء ورجال الأمن في معاونة كبار السن.

موعد بدء الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة ثلاث أيام متتالية، بحيث تنتهي في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2023، تبدأ عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 والرموز الانتخابية

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز "النجمة".

المرشح الرئاسي فريد زهران، رمز "الشمس".

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رمز "النخلة".

المرشح الرئاسي حازم عمر، رمز "السلم".

كيف تتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

تتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، عن طريق حضور الناخب إلى اللجنة الفرعية بمركز الإقتراع التابع له، خلال أي يوم من الثلاث أيام المحددة للتصويت، ويجب أن يكون إسم الناخب مقيدًا في اللجنة الانتخابية التي سيدلي فيها بصوته.

يقدم الناخب إثبات شخصية بما يعني تقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ثم يثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين، ومن بعدها يتسلم الناخب بطاقة اقتراع تحمل ختم اللجنة أو توقيع رئيسها، ويختار الناخب شخص واحد من المرشحين الرئاسيين الأربعة.