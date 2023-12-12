نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواطنون يتلفون حول النائب البرلماني بلال البرلسي خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى النائب البرلماني بلال البرلسي بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم، بلجنته في المحلة الكُبرى؛ حيث التف حوله عدد من المواطنين خلال الإدلاء بصوته.

وبلغ عدد المرشحين في انتخابات الرئاسة 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

كانت قد أعدت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية خصصت للجان ومقار للانتخابات.

يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما تخضع الانتخابات لإشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية.

وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى، أما في حالة وجود جولة إعادة تجرى الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل فيما سيتم إعلان النتائج 16 يناير 2024.

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