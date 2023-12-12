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وزير الأوقاف يعلن انطلاق 10 قوافل دعوية كبرى.. الجمعة القادمة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن انطلاق 10 قوافل دعوية كبرى.. الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف د /محمد مختار جمعة عن انطلاق 10 قوافل دعوية كبرى، الجمعة القادمة الموافق 15/ 12. 
يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وسوف تنطلق العشر قوافل الدعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة بعنوان: "نداءات القرآن الكريم للرسول (صلى الله عليه وسلم)"، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، وذلك على النحو التالي:

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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