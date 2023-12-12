وزير الأوقاف يعلن انطلاق 10 قوافل دعوية كبرى.. الجمعة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف د /محمد مختار جمعة عن انطلاق 10 قوافل دعوية كبرى، الجمعة القادمة الموافق 15/ 12.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وسوف تنطلق العشر قوافل الدعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة بعنوان: "نداءات القرآن الكريم للرسول (صلى الله عليه وسلم)"، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، وذلك على النحو التالي: