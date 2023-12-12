نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "في مشهد غير مسبوق".. احتشاد هائل للناخبين من أمام مدرسة العميد علي أحمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد بوابة مدرسة الشهيد العميد علي أحمد فهمي "الجيزة الثانوية بنات" سابقًا، حشد هائل من قبل الناخبين، من كبار السن والشباب، الذين حرصوا على المشاركة بإدلاء أصواتهم في آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك قبل ساعات من غلق باب التصويت، حيث سيتم غلقه في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم الثلاثاء.

وتوافد الناخبين أمام مدرسة العميد على أحمد فهمي، بكثرة وتسارعوا في الهتاف بحب مصر ودعم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ورقص الناخبين أمام بوابة المدرسة على أنغام الأغاني الوطنية في وسط مشهد غير مسبوق من قبل.

موعد بدء الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت الانتخابات الرئاسية 2024، يوم الأحد الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة ثلاث أيام متتالية، بحيث تنتهي في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2023، تبدأ عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.



كيف تتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

تتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، عن طريق حضور الناخب إلى اللجنة الفرعية بمركز الإقتراع التابع له، خلال أي يوم من الثلاث أيام المحددة للتصويت، ويجب أن يكون إسم الناخب مقيدًا في اللجنة الانتخابية التي سيدلى فيها بصوته.

يقدم الناخب إثبات شخصية بما يعني تقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ثم يثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين، ومن بعدها يستلم الناخب بطاقة اقتراع تحمل ختم اللجنة أو توقيع رئيسها، ويختار الناخب شخص واحد من المرشحين الرئاسين الأربعة.

طريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي،الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات، باستخدام الرقم القومى للناخب، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.