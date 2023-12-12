نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر قضائي بمحافظة الجيزة: تنوع في الفئات العمرية للناخبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر قضائي مشرف على العملية الانتخابية بمحافظة الجيزة، أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية شهد إقبال كبير من العديد من الفئات المنتخبة.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة إلى "دوت الخليج"، أن عملية التصويت شهدت إقبال فئات عمرية ونوعية مختلفة لأول مرة، فجاءت نسبة السيدات والرجال وكبار السن متقاربة، وهو ما يؤكد توافق رأي الشعب كافة على ضرورة المشاركة وارتفاع الوعي العام لدي الجميع بضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية.

وأضاف المصدر، أن درجة الإقبال على التصويت فاقت التوقعات.