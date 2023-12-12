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مصدر قضائي: الرجال يتصدرون المشهد الانتخابي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر قضائي مشرف على العملية الانتخابية بمنطقة كفر الجبل بمحافظة الجيزة، إن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية شهد إقبال كبير من الرجال، حيث استقبلت اللجنة منذ صباح اليوم، أكثر من 700 ناخب.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة إلى "دوت الخليج"، أن عملية التصويت شهدت إقبال فئات عمرية ونوعية مختلفة، ولكن الرجال قادوا المشهد الانتخابي.
وأضاف المصدر، أن الشعب المصري يعي أهمية المشاركة في العملية الانتخابية والمشاركة الفعالة والنشطة في بناء المستقبل واختيار قادته.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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