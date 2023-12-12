نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تتم عملية فرز الأصوات وموعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلق اليوم الثلاثاء، لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، وذلك بعد أن تمت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لمدة أربع أيام متتالية، ويتم غلق لجان الاقتراع في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وتبدأ من بعدها عملية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، سم يتم تسليم النتيجة إلى اللجان العامة.

ويتم تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية "اللجان الفرعية"، والتي تتولى مهام الإشراف على عملية التصويت خلال الأيام الثلاثة، كما تتولى مهام فرز الأصوات، برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعًا في مقر واحد يكون تحت اشراقه الفعلي، وذلك حسب ما تم تحديده من قبل قانون الانتخابات الرئاسية.

وبعد ذلك، تقوم اللجنة العامة بحصر جميع كشوف الفرز التي أعدتها "اللجان الفرعية"، وبعد انتهاء اللجنة من أعمالها، يتم الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح في الانتخابات الرئاسية 2024، في محضر من ثلاث نسخ يوقع عليه رئيس اللجنة وأمينها، وذلك حسب المادة 37 من قانون الانتخابات الرئاسية.



وتتم جميع هذه الأمور، بحضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم، كما يحضر ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية، ويقوم رئيس اللجنة بتسليم نتيجة الحصر العددي إلى من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم.

ونصت المادة 38 من قانون الانتخابات الرئاسية على أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.



موعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

كشفت الهيئة العامة للانتخابات عن موعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تكون في يوم 18 من شهر ديسمبر الجاري.

الانتخابات الرئاسية 2024



يشار إلى أن بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

من هم الأشخاص الممنوعين من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية