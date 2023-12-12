حملة المرشح فريد زهران في تقريرها الثالث لمتابعة التصويت: لم نرصد أي مخالفة بجميع المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 10:39 مساءً - أصدرت حملة المرشح فريد زهران تقريرها الثالث لغرفة عمليات متابعة التصويت.
وقالت "انعقدت غرفة العمليات لليوم الثالث على التوالي والأخير لمتابعة عملية التصويت من خلال غرف العمليات الفرعية في كل محافظة".
وأكد الحملة أنها التزمت بكل الضوابط القانونية وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يخص عمليات الدعاية والتصويت والحشد لمرشحنا سواء داخل اللجان أو خارجها، كما نؤكد عدم رصدنا لأي مخالفة من ممثلينا في جميع المحافظات على عكس ما رصدناه من حملات بعض المرشحين.
وورصدت غرف العمليات الفرعية اليوم الثلاثاء زيادة واضحة للتصويت خاصة في النصف الثاني من اليوم، وذلك طبقا لما تلقته الحملة من صور وفيديوهات توثق عملية التصويت، وقد لاحظنا اليوم زيادة معدلات التصويت لمرشحنا بشكل خاص.
ورصدت الحملة اليوم بعض حالات من التصويت الجماعي وزيادة كبيرة في وجود وقائع شراء أصوات ورشاوى مادية وعينية من قبل بعض الأشخاص للتأثير على إرادة الناخبين الأمر الذي يعكس خرقا واضحا للقوانين يستوجب المساءلة القانونية.
وتتابع غرفة العمليات قيام مندوبينا في مختلف اللجان العامة بمتابعة عمليات الحصر وإعلان النتائج، وسوف نعلق عليها في التقرير النهائي، وسوف تصدر الحملة التقرير النهائي عن العملية الانتخابية.
وانتهت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية، في عدد من مقار لجان الاقتراع الفرعية والبالغ تعدادها 11 ألفا و631 لجنة على مستوى الجمهورية، وأعقب ذلك بدء فرز أصوات الناخبين والذين كانوا قد أدلوا بأصواتهم على مدى 3 أيام.
وخاض المنافسة الانتخابية على منصب الجمهورية 4 مرشحين رئاسيين هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وبدأت على الفور اللجان التي انتهت أعمالها، في فرز بطاقات التصويت داخل مقار لجان الاقتراع الفرعية، حيث ستقوم كل لجنة فرعية بإعلان الحصر العددي المفصل في ختام فرز بطاقات التصويت، متضمنا عدد الناخبين المقيدين باللجنة، وعدد من حضروا وأدلوا بأصواتهم على مدى الأيام الثلاثة للعملية الانتخابية، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، وإثبات تلك الأعداد في محضر عمل اللجنة.
حضر عمليات فرز الأصوات، ممثلون عن المرشحين، ومندوبو منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، ومراسلو وممثلو وسائل الإعلام المحلية والدولية، طبقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتقوم لجان الاقتراع الفرعية بعد الانتهاء من عملها، بإبلاغ اللجان العامة بنتيجة الحصر العددي وتسليمها كافة أوراق ومستندات الاقتراع، والتي ستعمل بدورها على حصر وجمع نتائج اللجان الفرعية التابعة لها، وإبلاغها للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي ستقوم من جانبها بإعلان النتيجة النهائية لعملية الانتخاب في 18 ديسمبر الجاري.
وبلغ تعداد من لهم حق التصويت في الانتخابات حوالي 67 مليون ناخب في العملية الانتخابية التي جرت تحت إشراف قضائي كامل من خلال نحو 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية.