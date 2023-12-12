حملة المرشح فريد زهران في تقريرها الثالث لمتابعة التصويت: لم نرصد أي مخالفة بجميع المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 10:39 مساءً - أصدرت حملة المرشح فريد زهران تقريرها الثالث لغرفة عمليات متابعة التصويت. وقالت "انعقدت غرفة العمليات لليوم الثالث على التوالي والأخير لمتابعة عملية التصويت من خلال غرف العمليات الفرعية في كل محافظة".

وأكد الحملة أنها التزمت بكل الضوابط القانونية وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يخص عمليات الدعاية والتصويت والحشد لمرشحنا سواء داخل اللجان أو خارجها، كما نؤكد عدم رصدنا لأي مخالفة من ممثلينا في جميع المحافظات على عكس ما رصدناه من حملات بعض المرشحين.

وورصدت غرف العمليات الفرعية اليوم الثلاثاء زيادة واضحة للتصويت خاصة في النصف الثاني من اليوم، وذلك طبقا لما تلقته الحملة من صور وفيديوهات توثق عملية التصويت، وقد لاحظنا اليوم زيادة معدلات التصويت لمرشحنا بشكل خاص.

ورصدت الحملة اليوم بعض حالات من التصويت الجماعي وزيادة كبيرة في وجود وقائع شراء أصوات ورشاوى مادية وعينية من قبل بعض الأشخاص للتأثير على إرادة الناخبين الأمر الذي يعكس خرقا واضحا للقوانين يستوجب المساءلة القانونية.

وتتابع غرفة العمليات قيام مندوبينا في مختلف اللجان العامة بمتابعة عمليات الحصر وإعلان النتائج، وسوف نعلق عليها في التقرير النهائي، وسوف تصدر الحملة التقرير النهائي عن العملية الانتخابية.