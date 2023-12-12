نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام عياد تدلي بصوتها في لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدلت الإعلامية ريهام عياد بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، قبل ساعات من غلق لجان التصويت.

وشاركت ريهام عياد في الانتخابات الرئاسية وأدلت بصوتها في لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، إذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا تضم 11 ألفا و631 لجنة اقتراع.

ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية على مستوى الجمهورية 11 ألفا و631 لجنة تقع بداخل 9376 مركزا انتخابيا تخضع لإدارة وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، في ما يبلغ تعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 67 مليون ناخب، حسب قاعدة بيانات الناخبين.

ومن المقرر في ختام اليوم أن تبدأ لجان الاقتراع الفرعية في إجراء عمليات فرز بطاقات التصويت، في حين ستقوم اللجان المستمرة في العمل، بإجراء حصر بأعداد وأسماء كل من تواجدوا قبل الساعة التاسعة مساء في جمعية الانتخاب (نطاق المقر الانتخابي) بكل لجنة، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم جميعا، ثم البدء بأعمال الفرز عقب انتهاء التصويت بها.

وستقوم كل لجنة فرعية بإعلان الحصر العددي في ختام أعمال فرز أصوات الناخبين على مدى الأيام الثلاثة للاقتراع، وإبلاغها للجنة العامة التي تتبعها، والتي ستقوم بدورها بحصر وجمع نتائج اللجان الفرعية التابعة لها، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بها.