نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اللجنة العامة بمركز شباب دار السلام تبدأ استعداداتها لفرز أصوات الناخبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت اللجنة العامة بمركز شباب دار السلام، برئاسة المستشار خالد المعجون رئيس محكمة الاستئناف، استعدادتها لبدأ عملية فرز الأصوات الانتخابية، وذلك بعد إغلاق صناديق الإقتراع.

وتعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

وكانت جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.