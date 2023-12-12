نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسنة ترقص على أنغام الأغاني الوطنية أمام مدرسة محمود عمر بمحافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرسة محمود عمر الثانوية بنات، بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، حالة من الفرحة بين جموع الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقامت سيدة مسنة بالرقص على أنغام الأغاني الوطنية، من أمام المدرسة، ورددت السيدة "تحيا مصر ويحيا الجيش المصري ".

وشهدت المدرسة توافد عدد كبير من الناخبين اليوم الثلاثاء، في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، حيث حرص على الحضور عدد كبير من الرجال والنساء والشباب، من أجل المشاركة في عملية الإدلاء بأصواتهم.

وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، منذ الساعة التاسعة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر عملية الانتخابات حتى الساعة التاسعة مساءً داخل لجان الاقتراع.