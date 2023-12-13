ائتلاف نزاهة: مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أبرز مشاهد الانتخابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 12:32 صباحاً - قالت مارينا سامى المنسق الإعلامى لائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات، إن الائتلاف كان يتابع العملية الانتخابية على مدار الثلاث أيام ميدانيا، وتمت المتابعة في عشر محافظات مصرية، وكان هناك غرفة عمليات مركزية تتابع مع المتابعين الدوليين في اللجان عن طريق استمارة إلكترونية يتم خلالها تدوين الملاحظات.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي يوسف الحسينى، أنهم تلقوا 2915 استمارة إلكترونية، مضيفة أنه كان هناك كثافة كبيرة في معدلات المشاركة.

وأشارت إلى أن من بعض الملاحظات التي كان يرسلها أعضاء الائتلاف الأجانب هي وجود زيادة في المسيرات الشعبية في مختلف المحافظات التي يتم زيارتها، ووجود مظاهر الاحتفال، وكانوا سعداء بها، موضحة أن من بعض الملاحظات الإيجابية مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.