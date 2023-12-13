للمرة التاسعة فى تاريخه.. الأهلى على قائمة الأندية الأكثر حضورًا فى تاريخ مونديال الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 03:36 صباحاً - يشارك فريق الأهلي فى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من إنجازه الذى حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا فى تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائى وحصد اللقب فى نسخته المقبلة.



كأس العالم للأندية 2023



ويأتى الأهلى فى المركز الثاني بجدول ترتيب الأكثر مشاركة فى كأس العالم للأندية خلف فريق أوكلاند سيتى النيوزيلندى، صاحب الصدارة برصيد 11 مشاركات سابقة، فيما حل فريق ريال مدريد الإسبانى ثالثا برصيد 6 مرات.

سبق للأهلى أن شارك في البطولة 8 مرات سابقة أعوام 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022.

بينما يشارك اتحاد جدة مستضيف البطولة بصفته بطل الدوري السعودي فى كأس العالم للأندية للمرة الثانية فى تاريخه، بينما يخوض مانشستر سيتى الإنجليزي البطولة لأول مرة.



الأندية الأكثر مشاركة بمونديال الأندية



ترتيب الأندية الأكثر مشاركة بمونديال الأندية كالتالى:

1- أوكلاند سيتى – 11 مرات

2- الأهلى – 9 مرات

3- ريال مدريد – 6 مرات

4- مونتيري المكسيكي – 5 مرات

5- برشلونة – 4 مرات

6- باتشوكا المكسيكى – 4 مرات

7- الهلال السعودى – 3 مرات

8- كلوب أمريكا – 3 مرات

9- مازيمبى – 3 مرات

10- الترجى التونسى – 3 مرات



مباريات كأس العالم للأندية 2023



وسيلتقي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي أمام الأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا، في الدور ربع النهائي، يوم 15 ديسمبر.

بينما سيلعب كلوب ليون المكسيكي، بطل الكونكاكاف، مع أوراوا ريد دياموندز الياباني، بطل آسيا، في الدور الثاني.

في الدور قبل النهائي، سيلتقي فلومينينسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الأهلي والفائز من مباراة الدور التمهيدي الأول التي تجمع بين الاتحاد وأوكلاند سيتي، فيما يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، مع الفائز من مباراة أوراوا ريد دياموندز وليون.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023



تأتي مواعيد المباريات المتبقية كأس العالم للأندية 2023 كالتالي:



ربع النهائي الأول:

الأهلي والفائز من المباراة الافتتاحية - يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة.

ربع النهائي الثاني:

أوراوا الياباني وليون المكسيكي- في يوم الجمعة 15 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف، على استاد الأمير عبدالله فيصل.

نصف النهائي الأول:

فلومينينسي البرازيلي والفائز من ربع النهائي الأول- يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء، على ملعب الجوهرة.

نصف النهائي الثاني:

مانشستر سيتي الانجليزي والفائز من ربع النهائي الثاني - يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء، على ملعب الجوهرة.

نهائي كأس العالم للأندية:

يوم الجمعة 22 ديسمبر في تمام الثامنة مساء، على ملعب الجوهرة.

مباراة تحديد المركز الثالث:

يوم الجمعة 22 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على استاد الأمير عبدالله فيصل .