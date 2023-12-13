لجنة قسم ثالث المحلة الكبرى: المرشح عبد الفتاح السيسي حصل على 38553 صوتا وفريد زهران 2850 وعمر 1975

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 03:36 صباحاً - أعلنت اللجنة العامة بقسم ثالث المحلة الكبري عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز، حيث حصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 38553 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 2850 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 1975 صوتا.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.