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قسم ثان الإسماعيلية: المرشح عبد الفتاح السيسي حصل على 99915 صوتا ويمامة 2665 وحازم عمر 1146 وزهران 906

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 04:37 صباحاً - أعلنت اللجنة العامة قسم ثان الإسماعيلية  عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز.

 

 

 

 

 كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 99915 صوتا ، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 906 صوتا،   والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 2665 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على  1146  صوتا.

 

وكانت قد أجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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