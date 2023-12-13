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مركز الإسماعيلية: المرشح عبد الفتاح السيسي حصل على 62864 صوتا وحازم عمر 3809 وزهران 1782 ويمامة 656

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 04:37 صباحاً - أعلنت اللجنة العامة مركز الإسماعيلية عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز.

 

 كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 62864 صوتا ، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 1782 صوتا،   والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 656 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على  3809  صوتا.

 

وكانت قد أجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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